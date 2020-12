Thuisfavoriet Geiger wint in Oberstdorf en pakt leiding vierschansentournee

Skispringer Karl Geiger heeft op zijn thuisbaan in het Duitse Oberstdorf de eerste wedstrijd van de Vierschansentoernee gewonnen. De geboren Oberstdorfer was de beste na zowel de eerste als de tweede run. Het is voor Duitsland de eerste zege in het toernooi sinds Sven Hannawald in 2001.

De rugwind speelde een grote rol in de eerste run. Veel favorieten bleven achter bij de verwachtingen, onder wie de Duitser Markus Eisenbichler die tot slechts 118 meter kwam en op de 27ste plaats belande.

In de tweede run herstelde Eisenbichler zijn zwakke eerste sprong door met 142 meter de langste afstand van de dag te springen. Slechts vier springers gingen hem nog voorbij in de rangschikking. Eerst deden de Noren Halvor Granerud en Marius Lindvik dat, daarna ging de Pool Kamil Stoch hen voorbij.