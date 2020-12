Sevilla passeert Koemans Barcelona, dat later vanavond speelt

Sevilla heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om de bovenste plekken in de Spaanse competitie. Na een zege op directe concurrent Villarreal (2-0) is de club geklommen naar de vierde plaats.

Sevilla passeerde op de ranglijst niet alleen Villarreal, dat nu vijfde staat, maar ook FC Barcelona. De ploeg van trainer Ronald Koeman komt later vanavond nog in actie tegen Eibar.

Snelle strafschop

Het was in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán al snel raak voor Sevilla. Onder toeziend oog van Luuk de Jong, die pas in de slotfase binnen de lijnen kwam, scoorde Luis Ocampos al na vijf minuten uit een penalty.

De strafschop was veroorzaakt door Juan Foyth. Na interventie van de VAR constateerde de scheidsrechter dat de verdediger van Villarreal de bal in de zestienmeter met zijn hand had getoucheerd.