Geen Messi, geen zege voor Barcelona na tegenvallend optreden

Martin Braithwaite baalt nadat hij een strafschop heeft gemist - ProShots

Het thuisduel met Eibar is voor FC Barcelona uitgelopen op een teleurstelling. De formatie van trainer Ronald Koeman kwam tegen de Spaanse laagvlieger niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Daarmee besluit Barça een bewogen kalenderjaar op de zesde plaats in de competitie. De Catalanen hebben een achterstand van zeven punten op koploper Atlético Madrid, dat bovendien twee duels minder heeft gespeeld. Pech voor Braithwaite De avond leek voor Koeman en zijn spelers nog mooi te beginnen. Na vijf minuten kreeg Barcelona op advies van de videoscheidsrechter een strafschop toegewezen. Het buitenkansje werd echter verprutst door Martin Braithwaite, die de bal naast het doel van Eibar-keeper Marko Dmitrovic schoof.

De stand in La Liga - NOS

Bij Barcelona, waar Frenkie de Jong en Sergiño Dest in de basis begonnen, ontbrak Lionel Messi. De superster was pas net terug van een korte kerstvakantie in Argentinië, waarvoor hij van de club toestemming had gekregen. Vanaf de tribune zag Messi dat Braithwaite twintig minuten na zijn gemiste penalty alsnog tot scoren kwam. De treffer van de Deense spits werd echter afgekeurd vanwege buitenspel. Eibar opent score Eibar bleef Barcelona goed partij bieden en nam na bijna een uur via Kike García brutaal de leiding. Even daarvoor had De Jong nog een uitgelezen kans op de openingstreffer gemist.

Tot scoren kwam Barcelona uiteindelijk wel. Invaller Ousmane Dembélé tekende halverwege de tweede helft voor de gelijkmaker. Meer zat er voor de thuisploeg niet in, hoewel de ploeg van Koeman in de slotfase nog een aantal keer in de buurt van de overwinning kwam. Onder anderen Trincão wist het net echter niet te vinden.

Raúl Albiol baalt na de openingstreffer van Sevilla - ProShots