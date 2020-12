Zorgen in Rotterdam over tekort aan ateliers, 'kunstenaars in de verdrukking'

Haast niet meer kunnen zitten in je woonkamer omdat die vol staat met schilderijen, stellages en verfspullen. Het is hoe de Rotterdamse kunstenaar Dineke van Huizen er nu bij zit. Ze moest noodgedwongen haar atelier uit en kan geen andere geschikte werkplek vinden, waardoor alles nu in haar woning staat.

Ze is niet de enige in zo'n situatie. Volgens de FNV Kunstenbond is het tekort aan ateliers een probleem in alle grote steden. "We zien dat overal in het land werkplekken voor kunstenaars onder druk staan", zegt Peter van den Bunder van de bond. Hoewel landelijke cijfers ontbreken, zegt de bond zulke signalen van meerdere plekken te krijgen.

In Rotterdam hebben ze de cijfers wel. Een groep kunstenaars hield daar een enquête om in beeld te brengen hoe groot het probleem is. Daaruit blijkt dat ongeveer eenderde van de 4000 kunstenaars in de stad nu geen werkruimte heeft.

Woningen

Veel oude gebouwen die kunstenaars relatief goedkoop kunnen huren moeten wijken voor nieuwbouw of worden omgebouwd tot woningen. Er blijven daardoor steeds minder betaalbare opties open.

Volgens Van den Bunder zou het ateliertekort een veel groter aandachtspunt moeten zijn. In de vorige crisis, toen de leegstand opliep, werd het "een hype" om kunstenaars in lege panden te zetten. "Je zag ook dat dat effect had en dat dit zowel sociaal als economisch waarde toevoegde. Maar zodra vastgoed onder druk komt te staan, zie je dat ze er weer uit moeten en dit beleid helemaal niet duurzaam is."

Volgens de Kunstenbond is de woningmarkt zeer belangrijk, maar moet de waarde van kunst en cultuur voor een stad niet onderschat worden. "Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een stad en maken een stad ook aantrekkelijk. Je zou daarom bij bestemmingsplannen dat óók moeten inplannen. Dus niet alleen denken aan woningen, een school, of supermarkt, maar ook aan werkruimtes voor creatievelingen."

'Kan gewoon niet werken'

Dineke van Huizen zit nu dus thuis met haar werken. 23 jaar had ze een atelier in een pand dat door kunstenaars zelf was gebouwd. De gemeente had destijds grond daarvoor aangewezen, maar die grond moesten de kunstenaars vorige maand weer opgeven vanwege plannen voor een nieuwe woonwijk.

Een andere betaalbare, geschikte ruimte vinden is Van Huizen nog niet gelukt. En dus ligt haar werk nu stil. "Normaal gesproken haal ik ongeveer de helft van mijn inkomsten uit de kunst, maar ik kan nu gewoon niet werken. Ik heb daarvoor niet genoeg ruimte in mijn huis."

Zo ziet de woonkamer van Dineke er nu uit: