Kabinet overweegt thuiswonende ouderen eerder te vaccineren

Er gaat mogelijk toch iets veranderen in de vaccinatiestrategie die het kabinet wil hanteren vanaf 8 januari. Binnen het kabinet wordt erover gesproken om voor de eerste vaccinaties niet alleen personeel van verpleeghuizen, maar ook thuiswonende ouderen uit te nodigen. Dat zeggen ingewijden.

Aanleiding is het advies dat de Gezondheidsraad op de dag voor Kerst uitbracht. Daarin staat dat het Pfizer/Biontech-vaccin vooral goed werkt bij ouderen. Die zouden er volgens de Gezondheidsraad als eerste mee moeten worden ingeënt, te beginnen bij de oudsten.

In zijn reactie op het advies schreef minister De Jonge aan de Tweede Kamer dat het kabinet erbij blijft dat het voor het indammen van de pandemie het beste is als zorgpersoneel en kwetsbare personen snel gevaccineerd worden. Tegelijkertijd constateert hij dat hij naar aanleiding van het advies "voor de tenuitvoerlegging van de strategie nieuwe keuzes moet maken".

Grootschalige priklocatie

Voor kwetsbare ouderen in verpleeghuizen is het vaak moeilijk om naar een grootschalige priklocatie te komen. Omdat dat voor veel thuiswonende ouderen makkelijker is, zouden zij wel in de eerste groep geplaatst kunnen worden.

De ingewijden benadrukken dat er nog geen definitief besluit genomen is over wijzigingen in de vaccinatiestrategie.

Niet eerder

Wat in ieder geval niet verandert, is de datum waarop de eerste prik gezet wordt. Dat blijft 8 januari. Eerder is niet verantwoord, zei minister De Jonge al eerder. Dat heeft onder meer te maken met de belscripts die moeten worden opgesteld voor de medewerkers van de GGD. Ook het aanmeld- en registratiesysteem is nog niet klaar.

In de Tweede Kamer was daar veel kritiek op, omdat Nederland als laatste Europese land met vaccineren begint. Roel Countinho, oud-directeur van het RIVM, noemde de strategie gisteren "beschamend".

Volgens Coutinho kan het ontbreken van een registratiesysteem geen reden zijn voor vertraging. Dat beaamt zorg-branchevereniging Actiz. Tegen Nieuwsuur zegt een woordvoerder dat de vaccinaties van kwetsbare ouderen goed geregistreerd kunnen worden binnen de huidige patiëntendossiers.

Morgen komen de meest betrokken ministers in Den Haag bijeen voor overleg over corona.

Volgens Coutinho heeft het kabinet geen goede argumenten om geen voorrang te geven aan ouderen. Kijk hieronder het gesprek terug: