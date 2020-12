Beeld doodgeschoten Breonna Taylor vernield, 'daad van racisme'

Een afbeelding van Taylor wordt gedragen door een demonstrant tegen politiegeweld - Reuters

Het standbeeld van Breonna Taylor, een zwarte Amerikaanse vrouw die in maart werd doodgeschoten door politie bij een inval in haar huis, is kapotgemaakt. De vernieling werd afgelopen zaterdag ontdekt, twee weken geleden nadat de keramische buste was neergezet in Oakland in Californië. Beeldhouwer Leo Carson spreekt van een "daad van racistische agressie". Hij maakte het beeld van de lachende Taylor, met daaronder de tekst "Zeg haar naam Breonna Taylor". Kunstenaar Carson plaatste op Instagram een foto van het vernielde beeld:

De kunstenaar plaatse op Instagram een foto van het vernielde beeld - Instagram

In minder dan 24 uur is er genoeg geld opgehaald om een nieuw beeld te laten maken, deze keer in brons, schrijft Carson op Instagram. "We laten ons niet intimideren. Wij zijn met veel en zij met weinig." Libby Schaaf, burgemeester van Oakland, schrijft op Twitter dat haar stad "deze daad van haat" niet tolereert: