ABN Amro-toernooi verplaatst naar maart: 'Wachten op belletje kamp-Federer'

"Ik ben blij dat er een definitieve kalender is en we zeker weten dat het 1 maart wordt", aldus toernooidirecteur Richard Krajicek in een eerste reactie.

Het ABN Amro-toernooi begint drie weken later dan gepland en staat nu van 1 tot en met 7 maart op de kalender. Het tennistoernooi in Rotterdam is verplaatst vanwege het uitstel van de Australian Open. Daardoor was er een overlap ontstaan.

"Het enige dat nog roet in het eten kan gooien is de overheid die zegt: het mag helemaal niet vanwege de coronamaatregelen", vervolgt Krajicek. "Of een internationaal reisverbod. Dan is het echt overmacht."

"Onze voorkeur was 1 maart of 8 maart, omdat je anders te dicht op de Australian Open of Miami Open zit, en dat hebben we gekregen."

Over de komst van topspelers naar Rotterdam kon Krajicek nog weinig zeggen. Tot nu toe zegden Daniil Medvedev en Jannik Sinner hun deelname toe. "Het is een beetje afwachten. We... ja, geen idee."

Krajicek: "We werken met andere budgetten, want we zullen geen uitverkochte stadions hebben. Ik denk wel dat spelers heel graag willen, maar dat moet blijken."

Roger Federer?

Of publiekslieveling Roger Federer van de partij is, betwijfelt Krajicek. "Hij weet nu al zeker dat hij over 5 of 6 weken niet kan spelen. Waarom zou hij over 8 weken wel kunnen spelen, hoewel het best-of-three is?"

"We wachten op een belletje van zijn manager. Bij Federer moet je altijd even afwachten."

Gaël Monfils is de titelhouder in Rotterdam, dankzij een zege op Félix Auger-Aliassime in de finale in februari van dit jaar: