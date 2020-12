ABN Amro-toernooi vanwege Australische regels verplaatst naar begin maart

Het ABN Amro-toernooi begint drie weken later dan gepland en staat nu van 1 tot en met 7 maart op de kalender. Het tennistoernooi in Rotterdam is verplaatst vanwege het uitstel van de Australian Open. Daardoor was er een overlap ontstaan.

De Australian Open zou aanvankelijk op 18 januari beginnen, maar start nu op 8 februari (ook drie weken later).

Hieronder de volledige nieuwe kalender van de eerste drie maanden van 2020, op 27 en 28 februari wordt het kwalificatietoernooi in Rotterdam afgewerkt: