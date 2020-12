Keepster Geurts verbijsterd na opheffen kampioensploeg: 'Totaal onverwacht'

Voor Geurts kwam het nieuws echt als donderslag bij heldere hemel. "Opeens zit je gewoon zonder club, echt totaal onverwacht. We hebben een paar weken geleden zelfs nog een nieuwe speelster aangetrokken. Dan lijkt het er niet op dat je gaat stoppen. Blijkbaar is het besluit op 17 december al genomen, na ons duel in de Champions League. Iedereen is enorm verrast, in shock, boos, verdrietig, noem alle emoties maar op..."

"We kregen het vanochtend om tien uur te horen in een telefonische meeting. Een uur later werd het naar buiten gebracht. Het is een hectische ochtend geweest en ik heb de tijd nog niet gehad om het te laten bezinken."

In november was de stemming nog opperbest in Zweden, waar keepster Loes Geurts met haar team Göteborg FC landskampioen werd, maar vanochtend kreeg de Oranje-international ineens wel heel slecht nieuws te horen: de club trekt de stekker eruit. Volgend jaar komt Göteborg niet meer uit op het hoogste niveau van het Zweedse vrouwenvoetbal.

Göteborg FC was de afgelopen twee jaar actief in het prestigieuze toernooi. Twee weken geleden werd de ploeg in de eerste ronde van de Champions League uitgeschakeld door Manchester City.

Volgens de voorzitter van de club kan Göteborg, dat alleen bestaat uit een vrouwenteam en twee jeugdteams, niet concurreren met ploegen die gelieerd zijn aan profclubs. Zoals bijvoorbeeld in de Nederlandse eredivisie dat wel het geval is met de meeste clubs en ook bijvoorbeeld met de veelvoudig winnaar van de Champions League, Olympique Lyonnais. Mooi voorbeelden voor Göteborg, maar helaas geen realiteit en daarom gooit de voorzitter de handdoek nu in de ring.

Boos

"Hij vindt dat het tijd is dat wij over worden genomen door een mannenclub, zoals het op veel plekken in Europa gaat. Met die gedachte ben ik het zeker eens", zegt Geurts. "Het wordt tijd dat er verandering komt, zeker hier in Zweden. Vrouwenvoetbal blijft groeien, maar in Zweden blijft het toch een beetje achter."

"Maar het resultaat is nu wel dat wij allemaal op straat staan, en dat er nog helemaal geen oplossing is. Daar ben ik wel boos over. Er wordt gehoopt dat we opgepikt worden, dat we gered worden door een team. Maar dat vind ik niet concreet genoeg om deze beslissing ineens te nemen", zegt de 34-jarige Geurts, die nog een contract voor een seizoen had bij de Zweedse club.

En nu?

Geurts, die 125 interlands achter haar naam heeft, stond lange tijd aan de kant met een hersenschudding, maar de laatste wedstrijden zat ze weer op de bank. De keepster is fit en heeft, of had, veel zin in het nieuwe seizoen bij Göteborg. De grote vraag is nu hoe dat seizoen eruit gaat zien voor haar.