Wade gooit de eerste 9-darter op een WK in 5 jaar, Van der Voort treft Gurney

De 37-jarige Wade is de eerste die een 9-darter op het WK gooit sinds Gary Anderson, bijna vijf jaar geleden. De Schot deed dat op 2 januari 2016 in zijn halvefinalepartij tegen Jelle Klaasen.

Eerste in 5 jaar

Wade gooide bij een 2-2 stand in sets een perfecte tweede leg van de derde set. De Engelsman 'vierde' het door met ogenschijnlijke tegenzin de boks van Bunting te beantwoorden en klaar te gaan staan voor het begin van de volgende leg.

Een 9-darter gooien op het allerhoogste podium, het WK darts, maar toch met een kater van het podium. Het overkwam James Wade dinsdag in zijn derderondepartij tegen Stephen Bunting, die hij met 4-2 verloor.

Als je ook de toernooien die niet op tv vertoond werden meerekent, is Van Gerwen koploper met 24. Taylor volgt met 22, Raymond van Barneveld staat zesde met 9 perfecte legs.

Wade staat zesde op de ranglijst van meeste 9-darters op een toernooi dat op televisie wordt uitgezonden. Phil Taylor is met 11 perfecte legs de absolute koploper, gevolgd door Michael van Gerwen met 7.

De Noord-Ier Gurney liep uit naar een 3-0 voorsprong in sets, zag Dobey nog wel terugkomen tot 3-1, maar trok de partij vervolgens alsnog over de streep: 4-1.

Vincent van der Voort keek met bovengemiddelde aandacht naar de partij daarna, tussen Daryl Gurney en Chris Dobey. De winnaar van die partij zou namelijk de tegenstander van Van der Voort worden in de achtste finales.

Van der Voort schaarde zich maandag verrassend bij de laatste zestien op het WK door Nathan Aspinall, de nummer zes van de wereld, uit te schakelen. De 45-jarige Van der Voort staat 27ste op de wereldranglijst.

Van Gerwen en Noppert spelen vanavond

Vanavond komen twee Nederlanders in actie: Michael van Gerwen speelt in de achtste finales tegen Joe Cullen en Danny Noppert neemt het in de derde ronde op tegen Dave Chisnall.

Noppert kan de vierde Nederlander worden die zich plaatst voor de vierde ronde op het WK.