Dit zijn de 25 locaties waar het vaccineren start op 18 januari

Een prik krijgen is dan ook mogelijk in Leeuwarden, Groningen, Assen, Alkmaar, Purmerend, Lelystad, Zwolle, Amsterdam, Schiphol, Huizen, Apeldoorn, Enschede, Leiden, Den Haag, Dordrecht, Arnhem, Wijchen, Goes, Veghel, Eindhoven, Venlo en Maastricht.

De zorgmedewerkers van de eerste vaccinatieronde krijgen binnenkort een brief van hun werkgever. Vanaf 4 januari kunnen zij het GGD-callcenter bellen om een afspraak te maken.

Via een belscript stellen medewerkers van de GGD vragen. Ze vragen bijvoorbeeld of iemand zwanger is, of bepaalde allergieën heeft. Ook wordt gevraagd of mensen toestemming geven om de vaccinatie te laten registreren in de centrale database van het RIVM.

De database is belangrijk om eventuele bijwerkingen van het vaccin te ontdekken. Ook moet worden bijgehouden wanneer mensen zich moeten melden voor de tweede prik. Dat is exact drie weken na de eerste prik.

De GGD trekt vanaf 18 januari zes weken uit voor de eerste vaccinatieronde. Dit betekent dat de laatste zorgmedewerkers op 1 maart twee keer zijn geprikt.