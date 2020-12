82-jarige man overleden na brand in woning Amsterdam

In Amsterdam is een man van 82 overleden nadat er brand was uitgebroken in zijn woning. De man werd gisteravond met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden, schrijft NH Nieuws.

De brandweer kreeg even voor 21.30 uur een melding over de brand. Het vuur was ontstaan op de begane grond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.

Vorig jaar vielen in Nederland 22 doden als gevolg van brand. Dit jaar zijn er tot en met het derde kwartaal van 2020 al 22 slachtoffers geregistreerd. Cijfers over het vierde kwartaal volgen na 31 december.

Een verklaring voor dit aantal heeft een woordvoerder van de brandweer nog niet. In het nieuwe jaar worden de cijfers geanalyseerd. Dan wordt er onder meer gekeken naar de leeftijd van de slachtoffers en de oorzaken van de branden.