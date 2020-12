Costa zoekt nieuwe uitdaging en laat contract ontbinden bij Atlético Madrid

Atlético Madrid heeft de verbintenis met aanvaller Diego Costa per direct beëindigd. De Braziliaanse Spanjaard had vanwege persoonlijke omstandigheden gevraagd om een vertrek uit de Spaanse hoofdstad. Costa had nog een contract tot medio 2021 bij Atlético.

De 32-jarige Costa begon in januari 2018 aan zijn tweede periode bij de huidige koploper in Spanje. Mede vanwege blessureleed werd zijn verblijf niet zo succesvol als zijn eerste periode bij de club.

'Wilde hem helpen'

Trainer Diego Simeone reageerde op een persconferentie kort op het vertrek van zijn pupil. "Hij heeft ons veel gegeven en we hebben hem ook veel gegeven. We hebben gesproken over waar hij tegenaan liep en de club wilde hem helpen."

"Hij voelde de behoefte om een nieuwe uitdaging te vinden en ik weet zeker dat hij het goed zal doen, waar hij ook heen gaat, want hij is een vechter", aldus Simeone.

Successen

Tussen 2010 en 2014 kende de aanvaller grote successen bij Atlético, met onder andere het landskampioenschap (seizoen 2013/2014) en het bereiken van de finale van de Champions League. Tussen 2014 en 2018 kwam Costa nog uit voor Chelsea.

Dit seizoen kwam Costa tot zeven duels in de Spaanse competitie. Hierin scoorde hij twee keer. In totaal speelde hij 215 officiële wedstrijden voor Atlético en maakte hij 83 doelpunten voor de club.