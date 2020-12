Zware aardbeving in Kroatië, veel schade gemeld

Een zware aardbeving heeft Centraal-Kroatië getroffen. Volgens het Europees-Mediterrane Seismologisch Centrum had de beving een kracht van 6,3 en lag het epicentrum van de beving ten zuidoosten van de hoofdstad Zagreb. Volgens de eerste berichten is er veel schade en zijn er gewonden gevallen.

Verschillende gebouwen zijn ingestort en er is schade aan daken en gevels. De beving werd ook gevoeld in Servië en Bosnië en Herzegovina. Het Kroatische Rode Kruis zegt dat de situatie in de plaats Petrinja "zeer ernstig" is. Hetzelfde gebied werd gisteren ook al getroffen door een aardbeving, toen met een kracht van 5,2.

De Kroatische premier Plenkovic schrijft op Twitter dat hij onderweg is naar het gebied. "We hebben alle beschikbare diensten gemobiliseerd om mensen te helpen en de verwoestingen op te ruimen. Het belangrijkste nu is het redden van mensenlevens."