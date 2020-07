Politie geeft meer details over 'martelcontainers' Wouwse Plantage

Zes containers waren ingericht als cel waarin mensen vastgebonden konden worden. Een andere container was ingericht als martelkamer: er hingen handboeien aan het plafond en er stond een tandartsstoel die aan de vloer was vastgeschroefd.

De politie heeft meer details onthuld over de verdachten in de zaak rond de zeven zeecontainers in het Brabantse Wouwse Plantage, die vermoedelijk als gevangenis en martelkamer gebruikt zouden gaan worden. De containers waren geluiddicht gemaakt en van binnen afgeplakt met warmte-isolerend folie, waarschijnlijk om te voorkomen dat de inhoud van de containers te zien is met een warmtebeeldcamera.

De politie vond onder meer snoei- en takkenscharen, een takkenzaag, scalpels, tangen, handboeien, vingerboeien, tape, bivakmutsen en zwarte katoenen zakken die over het hoofd getrokken kunnen worden.

EncroChat-telefoons

De politie kwam de verdachten op het spoor door het onderzoek naar EncroChat-telefoons. In deze zaak kon de politie meelezen met miljoenen geheime berichten van criminelen.

In april startte de politie een onderzoek naar een 40-jarige man uit Den Haag die verdacht wordt van betrokkenheid bij drugshandel en het voorbereiden van een liquidatie. "Hij leidde een bestaan onder de radar, maar uit ons financieel onderzoek bleek dat hij vermoedelijk een loods in Wouwse Plantage in gebruik had", aldus Jannine van den Berg, politiechef Landelijke Eenheid.

In chatgesprekken werden onder meer foto's verstuurd van een zeecontainer waarin een tandartsstoel stond, met riemen aan de armleuningen en een voetensteun. Ook werd er gesproken over ontvoeren en martelen: "Als ik hem op de stoel heb gaat er meer komen", "maar die hond is spoorloos". De loods werd aangeduid als 'ebi' (naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught) en "behandelkamer".