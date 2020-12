De weg naar de Australian Open loopt dit jaar via Doha en Dubai

Kersvers Nederlands tenniskampioene Lesley Pattinama-Kerkhove, Indy de Vroome, Bibiane Schoofs en Richèl Hogenkamp gaan komende maand naar Dubai om daar een plekje op de Australian Open in februari af te dwingen.

Vanwege de Australische voorzorgsmaatregelen tegen de coronapandemie worden de kwalificaties voor het eerste grandslamtoernooi van het kalenderjaar van 10 tot en met 13 januari in het Midden-Oosten gehouden.

De deelnemers die zich kwalificeren, moeten bij aankomst in Melbourne namelijk eerst twee weken in quarantaine. Ze mogen wel enkele uren per dag hun kamer af om te trainen. De Australian Open zelf is met drie weken opgeschoven en wordt nu gehouden van 8 tot en met 21 februari.