Bangladesh verplaatst opnieuw Rohingya naar afgelegen eilandje

De autoriteiten in Bangladesh hebben opnieuw Rohingya overgebracht van een overvol vluchtelingenkamp op het vasteland naar het eilandje Bhasan Char. Over die verplaatsing bestaan grote zorgen, omdat het eiland overstromingsgevoelig is. Ruim 1800 mensen werden vanochtend in vijf schepen overgebracht.

Begin december brachten marineschepen al zo'n 1600 Rohingya over naar het eilandje. De regering van Bangladesh wil in totaal 100.000 Rohingya huisvesten op het eiland om de overvolle vluchtelingenkampen op het vasteland te ontlasten.

Volgens Bangladesh zijn honderden miljoenen gestoken in de bouw van huizen, ziekenhuizen, dammen, moskeeën en schuilplaatsen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken gaan de vluchtelingen vrijwillig naar de "mooie resorts" die er zijn gebouwd en is het eiland "compleet veilig". Maar sommige vluchtelingen uit de eerste groep hebben gezegd dat ze gedwongen zijn.

Scherpe kritiek

Mensenrechtenactivisten en hulporganisaties hebben scherpe kritiek op het verplaatsingsprogramma. Het eilandje bestond tot twintig jaar geleden niet. Het is ontstaan uit afzettingen van het Himalaya-gebergte, die via rivieren in de Golf van Bengalen zijn beland.

Bangladesh heeft onder meer een stalen vloedkering gebouwd en door de aanwezigheid van schuilplaatsen zou het eilandje veilig genoeg zijn. Maar de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties vrezen dat duizenden mensen om het leven kunnen komen bij een orkaan in het gebied.

Zo'n miljoen Rohingya zijn buurland Myanmar ontvlucht. Daar worden ze vervolgd. Het overwegend boeddhistische Myanmar erkent het staatsburgerschap van de Rohingya, een moslimminderheid, niet. Veel mensen zijn naar Bangladesh gevlucht.