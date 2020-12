'Op bezoek bij De Jong blijkt dat ook NOS.nl tot in Madrid gelezen wordt'

De verslaggevers van NOS Sport lichten aan het einde van het jaar altijd een voor hen gedenkwaardige klus van het afgelopen jaar toe. Dat zijn er dit coronajaar veel minder dan anders, maar ze zijn er wel. Vandaag: Joep Schreuder en zijn bezoek aan Frenkie de Jong.

"Mede via een goed contact met zijn zaakwaarnemer en vriend Ali Dursun hadden we in februari een interview-afspraak gemaakt met Frenkie de Jong op het trainingscomplex van FC Barcelona, ruim een half jaar na zijn vertrek bij Ajax."

"De avond voor het interview was ik samen met cameraman Steven nog in een buitenwijk van Madrid; Ajax verloor in de Europa League het hoofd bij het destructieve, maar o zo slimme Getafe. De tweede keer in een week."