Amsterdamse beurs bereikt jaarrecord

Het mag een crisisjaar zijn, toch heeft de Amsterdamse beursindex vandaag een nieuw record voor dit jaar bereikt. Dat betekent dat de stand hoger was dan het eerdere record dit jaar van voor de coronacrisis.

Rond half elf vanochtend stond de AEX even boven de 633 punten. Het vorige hoogtepunt was halverwege februari, toen de beursindex iets meer dan 632 punten noteerde.

Net als op veel andere beurzen in het buitenland stortte de Amsterdamse handel in aandelen in maart vanwege de coronacrisis volledig in. Tijdens het dieptepunt half maart lag de koers onder de 400 punten. Daarna zette de handel al schommelend de weg terug omhoog in.

Voor het nieuwe record vandaag was niet veel nodig. Afgelopen dagen klom de koers elke dag al stapjes omhoog. Een stijging van minder dan een procent was vandaag genoeg om het nieuwe hoogtepunt te bereiken.