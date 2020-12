Rusland heeft drie keer meer coronadoden dan eerder gemeld

Rusland geeft toe dat het sterftecijfer door corona ruim drie keer hoger is dan tot nu toe officieel werd gemeld: 186.000 doden in plaats van 55.000. Rusland komt daarmee in absolute aantallen op de derde plek van landen met het hoogste aantal coronadoden, na de VS en Brazilië.

Volgens correspondent David Jan Godfroid was de Russische overheid niet meer geloofwaardig. "Veel mensen zien andere mensen om zich heen, familieleden en vrienden sterven aan het virus. Ze geloofden de cijfers niet meer", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Het Russische statistiekbureau Rosstat heeft nu cijfers van de oversterfte gepubliceerd. Die ligt met 230.000 mensen aanzienlijk hoger dan eerder werd gesteld. 81 procent van die sterfgevallen is het gevolg van corona. "De regering heeft gisteravond uiteindelijk erkend dat het klopt", zegt Godfroid. De sterfte in april tot en met november werd vergeleken met dezelfde periode in eerdere jaren.

Lijkschouwing

Dat het aantal gemelde coronadoden tot dusver relatief laag was, komt voor een deel door de manier van registreren. Eerder werd een coronadode alleen geregistreerd als uit een lijkschouwing was gebleken dat de officiële doodsoorzaak covid was. "Maar daarnaast wil Rusland graag beter zijn dan de rest van de wereld", zegt de correspondent.

"De overheid wil laten zien dat de gezondheidszorg beter is dan elders en dat het vaccinatieprogramma beter is. Zelfs Poetin heeft herhaaldelijk gezegd dat het in Rusland eigenlijk veel beter gaat dan in de rest van de wereld. Dat kunnen ze nu dus niet meer volhouden."

Godfroid verwacht niet dat het nieuws gevolgen gaat hebben voor de aanpak van het coronavirus. Poetin heeft al gezegd dat er geen nieuwe lockdown gaat komen, zoals tijdens de eerste golf. "Terwijl die een stuk zwakker was dan de tweede golf."