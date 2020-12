John de Mol en Facebook schikken in zaak over nep-bitcoinadvertenties

Mediamagnaat John de Mol en Facebook hebben een schikking getroffen in de zaak over malafide bitcoinadvertenties. De naam en foto van De Mol werden gebruikt in namaak-advertenties op het sociale netwerk om mensen aan te sporen te investeren in de cryptovaluta. De partijen spreken van een "minnelijke regeling".

Volgens de partijen zorgt de technologie van Facebook er nu voor dat de advertenties met De Mol niet meer zullen verschijnen. Ook zijn er afspraken gemaakt over welke procedure er moet worden gevolgd als dit toch weer gebeurt. Eerder had de rechtbank Facebook al bevolen om de advertenties voortaan te weren. De advocaten van Facebook hadden juist steeds gezegd dat het weren van alle advertenties technisch onmogelijk was.

Een woordvoerder van Facebook wil geen commentaar geven. Een woordvoerder van De Mol zegt dat de afspraken "voldoende zekerheid" geven dat de misleidende advertenties in de toekomst worden aangepakt. Of een geldbedrag onderdeel is van de schikking, wil de woordvoerder van De Mol niet zeggen.

Het blijft dus onduidelijk waarom men niet eerder tot overeenstemming kon komen. Na de eerste zitting had de rechtbank gevraagd of de partijen er niet samen uit konden komen, maar dat bleek niet mogelijk.

In 2018 en 2019 leidden de malafide bitcoinadvertenties volgens de Fraudehelpdesk tot minimaal 1,7 miljoen euro aan schade. Niet alleen naam van De Mol werd misbruikt, maar ook van tv-persoonlijkheid Jort Kelder en tech-ondernemer Alexander Klöpping.