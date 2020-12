In een huis in het Zuid-Hollandse dorp Oud Ade is een overleden persoon gevonden, meldt de politie. Dat gebeurde nadat de politie een melding had gekregen over een overval.

Die melding kwam rond 06.00 uur bij de politie binnen. Wat er zich heeft afgespeeld in de plaats, tussen Leiden en Roelofarendsveen, is niet duidelijk.

In de omgeving wordt uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Een deel van de Hofdijklaan, waar de woning aan ligt, is vanwege het incident gesloten.