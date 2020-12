Na dagen van speculatie bevestigt PSG ontslag van trainer Tuchel

Verschillende Franse en Duitse media wisten het al dagen zeker, maar nu komt Paris Saint-Germain zelf ook met de bevestiging; Thomas Tuchel is ontslagen als trainer van de Franse topclub. De 47-jarige Duitser, die sinds mei 2018 aan het roer stond in Parijs, had nog een contract tot aan het einde van dit seizoen.

Volgens PSG is het besluit om Tuchel de laan uit te sturen, genomen na een grondige analyse van de sportieve situatie van de club. De club uit Parijs staat op dit moment derde in de Ligue 1, één punt achter koploper Olympique Lyonnais.

Sinds zijn aanstelling werd Tuchel met PSG tweemaal kampioen, won hij eenmaal de beker, eenmaal de Coupe de la Ligue en twee keer de Supercup. Ook werd afgelopen jaar de finale van de Champions League bereikt, waarin werd verloren van Bayern München.

Afscheid

Eerder deze week nam steraanvaller Kylian Mbappé al via zijn social media afscheid van zijn trainer. "Het is jammer hoe de wetten in de voetballerij werken, maar niemand zal je vergeten hier. Je hebt prachtige momenten geschreven in de clubgeschiedenis, dankjewel trainer", aldus Mbappé.

De Argentijn Mauricio Pochettino is de voornaamste kandidaat om Tuchel op te volgen. Pochettino zit sinds zijn ontslag bij Tottenham Hotspur vorig jaar november zonder club.