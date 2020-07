Definitief geen WK BMX dit seizoen, wereldbekers gaan wel door

De Nederlander Twan van Gendt is de regerend wereldkampioen bij de mannen. De 28-jarige Van Gendt kwam in 2019 als eerste over de finish in het Belgische Zolder en zag zijn landgenoot Niek Kimmann de zilveren medaille pakken.

Oorspronkelijk stonden de wereldkampioenschappen in het Amerikaanse Houston gepland voor 26 tot 31 mei. De eerstvolgende keer dat de BMX'ers nu om de wereldtitel kunnen strijden is volgend jaar, van 20 tot 25 augustus 2021 op Papendal.

Voor Mathieu van der Poel blijven er weinig mountainbikewedstrijden over dit seizoen. De wereldbekerwedstrijden van het Zwitserse Lenzerheide, waar het seizoen in september zou worden geopend, en het Franse Les Gets zijn op verzoek van de organisatoren afgelast. Van der Poel was vorig jaar nog de sterkste in Lenzerheide.

Nadat eerder al de wedstrijden in Mont-Sainte-Anne (Canada) en Val di Sole (Italië) moesten worden geschrapt vanwege het coronavirus, blijft er begin oktober nu nog één wereldbekerweekeinde in de discipline crosscountry over. De WK werden eerder al verplaatst naar 5 tot en met 11 oktober.