Invloedrijke gamebaas Hermen Hulst: gezonde mensen maken betere games

De populaire gamesite GamesRadar schreef meteen een nieuwsbericht . Hulst (49) kon er wel om lachen. "Ik had de console snel even gepakt rond middernacht om de seizoensfinale van Sons of Anarchy te kijken." In zijn functie ligt hij nou eenmaal onder een vergrootglas.

Proefondervindelijk ondervond hij deze maand nog hoe het is om een van de grootste namen in de gamewereld te zijn. Hulst plaatste op Twitter een filmpje waarin te zien was hoe zijn kat de televisie aanvloog bij het zien van de game Bugsnax. Kenners keken vooral naar zijn PlayStation 5: die stond op zijn kop.

Via succesvolle games als Killzone (2004) en Horizon Zero Dawn (2017) kreeg de Amsterdamse gamemaker mondiale allure.

Dergelijke uitdagingen hebben hem altijd gedreven. In 2001 werd Hulst hoofd van de gametak van het Nederlandse internetbedrijf Lost Boys. Met dat team richtte hij in 2004 de studio Guerrilla op. Het ambitieuze doel: vanuit het kleine Nederland groot worden.

Hulst kreeg direct een flinke taak op z'n bord. Hij mocht toewerken naar een van de grootste releases in de entertainmentindustrie in jaren: die van de PlayStation 5, zeven jaar na het uitbrengen van de PlayStation 4. Vervolgens kwam de coronapandemie. Hulst heeft 3000 medewerkers onder zich, over de hele wereld. Hij zag ze het afgelopen jaar vooral via zijn computerscherm.

Vorig jaar november werd Hulst de baas van PlayStation Studios. De Nederlander is verantwoordelijk voor de dertien interne gamestudio's van multinational Sony. Geen moment heeft hij zich verveeld. "Want van alle media is gaming waarschijnlijk degene die het snelst groeit en verandert", zegt hij via een videoverbinding vanuit zijn kantoor in Amsterdam.

Het succes met Guerrilla leidde Hulst naar zijn huidige toppositie. In die functie zit hij waar hij wil zijn: in het hart van de wereld die hem in de jaren 90 in de VS voor het eerst betoverde tijdens een stage bij gamebedrijf Ubisoft.

Die gamewereld is sindsdien flink veranderd. De industrie is exponentieel gegroeid. Vorig jaar werd er 152 miljard dollar omgezet. Dat is meer dan de muziek- en filmindustrie (respectievelijk 20 en 42 miljard) bij elkaar. Hulst heeft weinig met dat soort getallen. "Die financieel-economische blik is iets van vroeger. Je kunt onze industrie vanuit zoveel meer verschillende invalshoeken bekijken. Er wordt zó ontzettend veel geïnnoveerd", zegt hij.

Games worden tegenwoordig gebruikt om bijvoorbeeld concerten in aan te kondigen, legt hij uit. En ze worden steeds verfijnder. Zo wordt in de dit jaar uitgebrachte post-apocalyptische zombiegame The Last of Us: Part II in een verhalende vorm ingezoomd op psychologische dilemma's.

Trailer van The Last of Us: Part II: