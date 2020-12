Een derde Europees clubtoernooi: welke gevolgen heeft dat voor de eredivisie?

Een derde Europese clubtoernooi is niks nieuws. Tot 1999 streden de bekerwinnaars om de Europa Cup II. Vanwege de snelgroeiende populariteit van de Champions League (waar ook niet-kampioenen mochten meedoen) en de uitbreiding van de UEFA Cup (tegenwoordig Europa League) besloot de UEFA dat er geen plek meer was voor een derde toernooi.

Op 25 mei 2022 zal in Tirana een Europese finale gespeeld worden. De Albanese hoofdstad is namelijk uitverkoren voor het slotakkoord van de eerste UEFA Europa Conference League.

In de opzet van de Champions League zoals we die nu kennen, zal weinig veranderen. De Europa League daarentegen zal van 48 deelnemers teruggebracht worden naar 32. Ook de nieuwe Conference League zal 32 deelnemers hebben en kent verschillende kwalificatierondes.

Voor de meeste clubs uit de kleinere landen is deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League of de Europa League namelijk een illusie. Met de nieuwe opzet zullen clubs uit minstens 34 landen vertegenwoordigd zijn in een hoofdtoernooi, tegen 26 landen nu. Dat is tenminste de verwachting van de UEFA.

Nu, ruim twintig jaar later, wil de Europese voetbalbond kleine voetballanden in Europa meer kansen bieden om zich te presenteren op een groot podium.

De nummers twee van de Europa League-groepsfases zullen in een nieuwe tussenronde strijden met de nummers drie uit de Champions League-poule om plaatsing in de knock-outfase van de Europa League.

Opvallend is dat geen enkele club verzekerd is van deelname aan het hoofdtoernooi van de Conference League. Welke club waar instroomt en in welk hoofdtoernooi hangt af van de coëfficientenlijst van de UEFA.

Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse clubs?

Zoals gezegd behoudt Nederland, net als de voorgaande jaren, vijf tickets voor Europa. Maar de nieuwe verdeling heeft grote gevolgen.

Op de coëfficiëntenlijst eindigde Nederland afgelopen seizoen als tiende. Deze rangschikking (tot en met het seizoen 2019/20) zal gebruikt worden voor de verdeling van de Europese tickets van volgend jaar. Sindsdien is Nederland twee plekken gestegen op de coëfficiëntenlijst, maar die prestaties tellen dus pas mee in 2022.

Voor aankomend seizoen plaatst de kampioen van het huidige eredivisieseizoen zich rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De nummer twee stroomt in de tweede kwalificatieronde in en moet dus drie rondes overleven om de groepsfase van het miljardenbal te bereiken. Mocht de club hier niet in slagen, dan valt het terug in (de kwalificatieronden van) de Europa League.

Voor de nummer drie van de eredivisie en de winnaar van de play-offs (nummers vier t/m zeven) verandert er veel. Deze ploegen zullen zich niet meer plaatsen voor de Europa League, maar zullen tickets ontvangen voor de (derde en tweede) voorronde van de Conference League.

Alleen de winnaar van de KNVB-beker plaatst zich voor de play-offs van de Europa League.