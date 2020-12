Vaccinatielocaties GGD bekend • 'Gemuteerde variant in november al in Duitsland'

Het regent weer records op de internationale beurzen. Gisteravond sloten Amerikaanse beurzen hoger dan ooit, en in Japan stond de Nikkei op het hoogste niveau in dertig jaar. Veel beleggers zijn blij dat de Amerikaanse president Trump toch nog akkoord is gegaan met een groot coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie, de grootste economie ter wereld.

In Amsterdam opende de AEX zo'n 0,4 procent hoger. Hoewel dat maar een kleine plus is, was het toch genoeg om even boven de eerdere hoogste slotstand van dit jaar uit te komen. Dat is opvallend, want dat eerdere hoogtepunt noteerde de index nog voordat de coronacrisis de beurskoers in een dal stortte. Gisteren schommelde de AEX in de loop van de dag ook al even boven dat punt.

Veel beleggers lijken blij te zijn dat Trump, nadat hij eerder nog had geweigerd, alsnog zijn handtekening zette onder een pakket van 900 miljard dollar (735 miljard euro) dat de Amerikaanse economie moet stimuleren. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs schat dat de Amerikaanse economie hierdoor in het eerste kwartaal van komend jaar met 5 procent zal groeien. Eerder ging de bank nog uit van 3 procent.

Amsterdamse beurs bereikt jaarrecord