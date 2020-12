Ook Ierland start met inenten • Reizigers moeten negatieve testuitslag laten zien

Roel Coutinho, oud-directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding bij het RIVM, is kritisch op de vaccinatiestrategie van het kabinet. Hij vindt dat het advies van de Gezondheidsraad om de eerste prikken bij de meest kwetsbaren te zetten te makkelijk is weggelegd, zegt hij in Nieuwsuur. De Gezondheidsraad adviseerde vorige maand het coronavaccin van Pfizer en BioNTech vooral in te zetten bij ouderen. Het kabinet wil juist dat eerst verpleeghuismedewerkers het vaccin toegediend krijgen.

Het kabinet besloot daartoe omdat het vaccin in grote hoeveelheden wordt geleverd en koud (-75 graden) moet worden bewaard. Dat is op een centrale plek, waar zorgmedewerkers zelf naartoe kunnen gaan, makkelijker te regelen. "Maar logistiek kan niet de verklaring zijn voor: ik leg dat Gezondheidsraadadvies naast mij neer", zegt Coutinho. "Je zou mensen naar zo'n centrale locatie kunnen vervoeren. Dat kunnen wij toch regelen als georganiseerd land? Dus dat vind ik raar."

Het advies van de Gezondheidsraad is volgens Coutinho namelijk kraakhelder. "Je moet beginnen met de mensen die het hoogste risico lopen om ernstig ziek te worden en dood te gaan", zegt hij. "Iedereen dacht waarschijnlijk: dit gaat op dezelfde manier als de griepvaccinatie. Kennelijk is men er pas later achter gekomen dat dat niet goed mogelijk was en is men een andere planning gaan maken. Daar krijg je nu de rekening van."