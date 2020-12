Besmettingen nemen sterkst af onder tieners • EU koopt nog eens 100 miljoen doses van Pfizer-vaccin

Afgelopen week is in alle leeftijdscategorieën een daling van het aantal besmettingen te zien, maar de afname is veruit het grootst bij 10- tot en met 19-jarigen. Bij hen werden ongeveer een kwart minder besmettingen gemeld dan vorige week, blijkt uit de meest recente RIVM-cijfers. Het is ruim het dubbele van de gemiddelde daling over de hele bevolking, zo'n 11 procent.

De daling is zeer waarschijnlijk mede het gevolg van de sluiting van de scholen sinds 16 december. Die maatregel heeft er ook toe geleid dat vorige week nog maar 3,3 procent van alle herleidbare besmettingen op scholen en kinderopvangen had plaatsgevonden. De week daarvoor was dat volgens het RIVM nog 8,1 procent van het totaal.

Het aandeel besmettingen in de thuissfeer of op bezoek bij anderen is gestegen sinds de lockdown. Het aandeel van werk, verpleeghuizen en religieuze bijeenkomsten is nagenoeg gelijk gebleven.

Het positieve nieuws dat het aantal gemelde besmettingen in een week tijd licht is gedaald, wordt overschaduwd door de stijgende druk op de zorg. Zo ligt het aantal opgenomen coronapatiënten sinds vandaag op het hoogste niveau van de tweede golf. "We verwachten dat de huidige sterke stijging ook in de komende dagen doorzet", zegt Ernst Kuipers van Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).