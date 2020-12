Wekdienst 29/12: Negatieve coronatest verplicht • Weekcijfers RIVM

Vandaag is het overwegend bewolkt en verspreid valt er een bui. Lokaal mogelijk met een winters karakter. Plaatselijk kan de zon even doorbreken. Bij een overwegend matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag maximaal een graad of 5. Ook de komende dagen vallen er winterse buien.

Goedemorgen! Reizigers die met vliegtuig, trein, bus of schip naar Nederland willen komen vanuit een risicogebied, moeten vanaf vandaag een negatieve coronatest tonen en het RIVM publiceert de weekcijfers.

De gemeente Wijdemeren gaat nog eens kijken naar de zaak van een vrouw met een bijstandsuitkering, die ruim 7000 euro moet terugbetalen.

De vrouw heeft volgens de gemeente de zogeheten inlichtingenplicht geschonden. Ze kreeg sinds eind 2015 een bijstandsuitkering, maar had ook te maken met hoge vaste lasten. Om haar te helpen deed haar moeder een keer in de week boodschappen voor hen allebei, maar dat had ze volgens die inlichtingenplicht moeten doorgeven aan de gemeente.

De rechter heeft de gemeente gelijk gegeven. De website schuldinfo.nl, die juridische informatie verstrekt voor hulpverleners, zegt daarom dat de uitspraak formeel juridisch klopt, maar zet wel vraagtekens bij de gevolgen.

Branden in busjes, auto's en ijsbaan in regio Hoogeveen: mogelijk gaat het om brandstichting. Of er een verband is tussen de brand onderzoekt de politie.

Oud-directeur RIVM: 'Nederlandse vaccinatiestrategie is beschamend': volgens Roel Coutinho betekent later vaccineren langer overbelasting van de zorg en meer doden. Minister De Jonge zegt dat het vaccineren zorgvuldig en veilig moet gebeuren, daarom begint Nederland pas op 8 januari. "Een non-argument", zei Coutinho in Nieuwsuur, want andere landen zijn ook zorgvuldig.

Huis van Afgevaardigden stemt Trumps veto over defensiebegroting weg: Trump blokkeerde vorige week de defensiebegroting van 740 miljard dollar, onder meer omdat hij het niet eens is met het hernoemen van legerbases die vernoemd zijn naar leiders van de Confederatie.

Hoewel de Nederlandse darter Vincent van der Voort maandag verrassend een van de kanshebbers voor de WK-titel (Nathan Aspinall) uitschakelde, was hij na afloop vooral aan het klagen over de extreme kou in de hal.

"Elke keer als ik mijn pijlen even neerlegde en ze tien minuten later weer oppakte, waren ze alweer ijskoud", zegt Van der Voort. "Als het zo koud is, voel ik de grip op mijn pijlen niet. Ik voel ze dan wegglijden. Je gooit dan niet zoals je normaal doet."

Ondanks de kou ging Van der Voort in de wedstrijd tegen Aspinall voortvarend van start: