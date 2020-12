Kramer en Wüst geven zich niet gewonnen: 'Olympisch goud is realistisch'

"Voor het allrounden is het tijdperk Wüst en Kramer denk ik wel voorbij", zei Wüst een dag na het mislopen van de EK. "Volgend jaar tellen de Spelen en niet het WK allround, dus waarschijnlijk heb ik vorig jaar in Hamar mijn laatste allroundtoernooi gereden."

Het is de opvallendste vaststelling na het kwalificatietoernooi waarop de tickets voor de internationale kampioenschappen werden verdeeld. Maar schrijf ze niet af, want een plek op de WK afstanden bemachtigden ze wel. Kramer deed het op de vijf kilometer, Wüst op de 1.500 meter, de afstanden waarop ze regerend olympisch kampioen zijn.

Achttien jaar waren ze bij hun debuut op een internationaal allroundtoernooi, begin 2005. Sven Kramer en Ireen Wüst zijn samen goed voor vijftien Europese en zestien wereldtitels allround. Jaar in, jaar uit de beste, maar beiden zullen over drie weken ontbreken op de EK allround.

"Als je ouder wordt is het misschien wel verstandig niet meer alles te rijden. Die keuze wordt nu voor ze gemaakt, het is niet hun eigen keuze, maar het kan heel goed uitpakken."

Voor NOS-analist Erben Wennemars was het een kleine schok toen hij zich realiseerde dat er een allroundtoernooi zonder de veelvoudig kampioenen aankomt. "Maar misschien is het ook wel goed dat het gebeurt, dan kunnen ze zich focussen op de afstanden waarop ze heel erg goed zijn."

"Aan de andere kant is het tijdperk Wüst en Kramer nog lang niet voorbij, we hebben allebei superveel ambitie om voor goud te strijden op de Olympische Spelen."

Kramer mist het EK door een teleurstellende 1.500 meter. Hij werd zeventiende, maar het was geen reden om de boel kort en klein te slaan. "Ik was heel blij met de vijf kilometer. Het was geen fantastische tijd, maar er zit progressie in en ik denk dat ik kan meedoen om de WK-titel. Dat is voor mij het belangrijkste. Er is geen man over boord, maar leuk is het zeker niet."

Als iemand de droom van Kramer kan verstoren lijkt het Patrick Roest te zijn. Met drie afstandszeges was hij in ieder geval de grote winnaar van het kwalificatietoernooi. Twee daarvan behaalde hij in een baanrecord in Thialf, zijn prestatie op de tien kilometer stak erboven uit.

Wüst: "We hadden het allebei liever anders gezien. Maar ik reed een hele prima 1.500 meter en als ik straks wereldkampioen ben heeft niemand het er meer over."

Magistrale slotronden van 29,0, 28,3 en 28,2 brachten hem tot minder dan anderhalve seconde van het wereldrecord. Wat als hij die versnelling wat eerder had ingezet? Maar wat als-vragen wuifde hij weg.

"Ik weet niet of ik het nog langer had volgehouden. En ik had al nooit verwacht deze tijd te kunnen rijden in Thialf. Misschien zit het er de volgende keer wel in."

Dit jaar wel WK-goud?

Toch heeft Kramer iets om zich aan vast te houden, want de drievoudig wereldkampioen allround pakte nog nooit een individuele WK-titel. Topvorm die resulteerde in toptijden in de eerste wedstrijden van het seizoen brachten hem nog geen goud op de WK afstanden.

"Dit is een lastig seizoen, de indeling is anders dan anders. Een aantal keer al heb ik in oktober hard gereden en was het in december lastig. Ik ben al blij nu zo hard te rijden en hoop dit door te trekken naar de WK."