Branden in busjes, auto's en ijsbaan in regio Hoogeveen

In de regio Hoogeveen, in Drenthe, hebben gisteravond meerdere branden gewoed in voertuigen en bij een ijsbaan. In een melding op Burgernet wordt gesproken over brandstichtingen.

De eerste brand brak uit bij een tennisvereniging in Hoogeveen. Daarbij raakten twee bedrijfsbusjes zwaar beschadigd. Een omstander zegt tegen RTV Drenthe dat in één van de busjes gasflessen waren opgeslagen, die bij de brand explodeerden.

Kort daarna werd opnieuw de brandweer opgeroepen, ditmaal in verband met een brandende personenauto. Die brand werd geblust door de brandweer uit Zuidwolde en Ruinen, omdat iets verderop opnieuw een auto in brand stond.

IJsbaan

Even later was het ook raak in het nabijgelegen Hollandscheveld. Daar woedde een uitslaande brand bij de plaatselijke ijsbaanvereniging.

Via Burgernet riep de politie ooggetuigen op om zich te melden. Of er een verband is tussen de branden, wordt nog onderzocht.