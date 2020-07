Mourinho is blij met ruzie Lloris en Son: 'Mooi, wil geen team van lieverdjes'

"Dat is waarschijnlijk het gevolg van onze gesprekken. Ik had commentaar op de jongens omdat ze weinig kritiek op zichzelf en elkaar hadden. Ik heb ze gevraagd meer van elkaar te eisen en elkaar daar op aan te spreken..."

Tottenham-trainer José Mourinho kon de actie wel waarderen, liet hij weten na de wedstrijd. "Dat was mooi", erkende de Portugees voor de camera van Sky Sports.

Het was een bijzonder beeld maandagavond. Tottenham Hotspur-keeper en -aanvoerder Hugo Lloris die op ploeggenoot Son Heung-min afstormt en hem de huid vol scheldt. De Koreaan had even daarvoor gevaarlijk balverlies geleden in het competitieduel met Everton (1-0).

Dat zag Mourinho duidelijk terug in de actie van Lloris. "Iedereen houdt van Son, een echte teamspeler. Maar onze aanvoerder zag dat hij vlak voor het einde van de eerste helft meer had moeten geven en meer voor het team had moeten doen."

"Dit is heel belangrijk voor het groeiproces van het team. Je moet veel van elkaar eisen en sterke persoonlijkheden hebben. Ik was erg tevreden."

Fair Play Cup

Ook op de persconferentie na afloop ging het vooral over het voorval tussen Lloris en Son. "Ik wil geen team van lieverdjes. Het enige wat je daarmee kunt winnen is de Fair Play Cup, die ik nog nooit heb gewonnen. Daar heb ik geen interesse in", aldus Mourinho.

"Het had alleen in de kleedkamer moeten gebeuren, niet op het veld. Maar ik kan je vertellen dat bij mijn teams, waar ik prijzen mee won, er veel grote gevechten waren."