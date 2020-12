Gemeente 'kijkt opnieuw' naar vrouw die 7000 euro bijstand moet terugbetalen

De situatie doet ook ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins denken aan de toeslagenaffaire. "Barmhartigheid en menselijke maat moeten terug in onze wetgeving", schrijft hij op Twitter .

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen en haar partijgenoot Peter Kwint schrijven op Twitter dat de overheid is verdronken in regelzucht. PVV-leider Geert Wilders schrijft op Twitter dat de overheid "dus helemaal niets" heeft geleerd van de toeslagenaffaire.

De gemeente Wijdemeren gaat nog eens kijken naar de zaak van een vrouw met een bijstandsuitkering, die ruim 7000 euro moet terugbetalen . Vanuit Den Haag kwamen verontwaardigde reacties op het nieuws dat de vrouw duizenden euro's aan bijstand moet terugbetalen omdat ze boodschappen van haar moeder had gekregen.

Volgens PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk is dit een voorbeeld van "de overheid tegen de mensen", in plaats van "de overheid voor de mensen".

Naast de terugvordering van ruim 7000 euro zou ook een boete zijn opgelegd van waarschijnlijk 50 procent van het teruggevorderde bedrag. De gemeente ontkent dat dat is gebeurd. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft de vrouw ook nog niks betaald, omdat ze in hoger beroep is gegaan.

'Individuele omstandigheden'

Omdat het hoger beroep in de zaak nog loopt, wil de gemeente Wijdemeren nu niet verder ingaan op de zaak. De gemeente schrijft bij de uitvoering van de Participatiewet altijd te kijken "naar de individuele omstandigheden van de mensen om wie het gaat".

De vrouw heeft volgens de gemeente de zogeheten inlichtingenplicht geschonden. Ze kreeg sinds eind 2015 een bijstandsuitkering, maar had ook te maken met hoge vaste lasten. Om haar te helpen deed haar moeder een keer in de week boodschappen voor hen allebei, maar dat had ze volgens die inlichtingenplicht moeten doorgeven aan de gemeente.

De rechter heeft de gemeente gelijk gegeven. De website schuldinfo.nl, die juridische informatie verstrekt voor hulpverleners, zegt daarom dat de uitspraak formeel juridisch klopt, maar zet wel vraagtekens bij de gevolgen.