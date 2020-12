Feyenoord hoopt op doelpunten en huurt Argentijnse spits Pratto

Feyenoord bereidt zich voor op de komst van de Argentijnse spits Lucas Pratto. De 32-jarige Pratto komt over van River Plate en wordt voor een half seizoen gehuurd, zo bevestigt technisch directeur Frank Arnesen tegenover Rijnmond.

Met de komst van Pratto hoopt Feyenoord doelpunten binnen te halen. Achter clubtopscorer Steven Berghuis (10 treffers) blijven aanvallers Bryan Linssen (4), Luciano Narsingh (1), Naoufal Bannis (1) en eerste spits Nicolai Jørgensen (1) ver achter. Tweede spits Robert Bozenik kampt met blessures en aan de Slowaak wordt openlijk getwijfeld.

Het grootste gedeelde van zijn carrière speelde Pratto in Argentinië, waar hij voor verschillende clubs uitkwam. Ook maakte hij eerdere uitstappen naar Europa met dienstverbanden bij FK Lyn (huurbasis) uit Zweden en Genoa in Italië. Bij Genoa werd Pratto na een half seizoen weer verhuurd aan het Argentijnse Vélez Sarsfield.

In 2016 debuut voor Argentinië

Pratto speelde 105 duels voor River Plate waarin hij 22 keer scoorde en goed was voor zeventien assists. In 2016 debuteerde hij voor het Argentijns nationale elftal en kwam tot twee treffers in vijf interlands. Na de 2-0 verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bolivia in 2017 werd Pratto niet meer opgeroepen.

Pratto zou de zevende Argentijn in dienst van Feyenoord zijn. Zijn 'nieuwe' ploeggenoot Marcos Senesi ging hem eerder voor en vooral bij de naam Julio Ricardo Cruz zullen de harten van het Feyenoord-legioen sneller kloppen.

'El Jardinero' liet de Kuip tussen 1997 en 2000 schudden met zijn treffers in de gewonnen Champions League-wedstrijden tegen Juventus en Olympique Marseille. In totaal scoorde de inmiddels gestopte spits 51 keer in 111 duels voor de Rotterdammers.