Grapperhaus: militairen gaan helpen in verpleeg- en verzorgingshuizen

Defensiepersoneel gaat helpen in verpleeg- en verzorgingshuizen in Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland, de drie veiligheidsregio's die om militaire bijstand hebben gevraagd. Minister Grapperhaus zegt dat de militairen vanaf woensdag kunnen worden ingezet.

Er zijn zo'n duizend defensiemedewerkers beschikbaar voor hand- en spandiensten in heel Nederland. Zij zijn in ieder geval tot februari inzetbaar, zei Grapperhaus na afloop van het Veiligheidsberaad. Het gaat om hulp "op alle niveaus". Defensie kan bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen sturen. "Maar ook soldaten die werk kunnen verrichten dat de artsen en de verpleegkundigen kan ontlasten. Zoals maaltijden bezorgen of met mensen een intakegesprek voeren", zei Grapperhaus.

De minister benadrukt dat er in eerste instantie wordt bekeken of regio's nog zorgpersoneel kunnen uitwisselen. Als dat niet meer kan, worden mensen van het initiatief 'Extra Handen voor de Zorg' en het Rode Kruis ingezet. "En als dat geen soelaas biedt, dan hebben we defensie", zei Grapperhaus

Niet op de hoogte

Morgen gaan defensiemedewerkers kijken in Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland. De minister sluit niet uit dat de militairen tot februari ook buiten die regio's worden ingezet. Volgens Grapperhaus reageerden de voorzitters van de drie regio's in het Veiligheidsberaad enthousiast. "Ook de andere voorzitters waren positief."

Woordvoerders van de Veiligheidsregio's Twente en Groningen zeggen desgevraagd nog niet op de hoogte te zijn gebracht van het besluit.

Gisteren werd bekend dat Groningen en Twente via een brandbrief bij verschillende ministeries om militaire hulp hadden gevraagd. Het 'zwartste scenario' dreigt, stelden de beide Veiligheidsregio's, waarbij het minimumniveau aan zorg niet meer kan worden geleverd.

Personeelstekort

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland had een soortgelijk verzoek ingediend. De drie veiligheidsregio's hebben aandacht gevraagd voor urgente problemen in met name de verpleeghuiszorg als gevolg van ziekteverzuim en quarantainemaatregelen.

Afgelopen woensdag deden Twentse ziekenhuizen al een beroep op het leger. De Twentse ziekenhuizen en de Veiligheidsregio Twente riepen net voor Kerst Defensie en voormalig IC-verpleegkundigen op om bij te springen in de ziekenhuizen.