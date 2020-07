Flinke maatregelen voor Chinese voetballers: twee maanden in quarantaine

De Chinese overheid neemt geen risico's bij de start van de nationale voetbalcompetitie. De spelers gaan bij het verlate begin van de competitie twee maanden in quarantaine om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De start van het seizoen staat gepland voor 25 juli, vijf maanden later dan gebruikelijk. De Chinese Super League had eigenlijk 22 februari moeten beginnen. Men had daarna het plan om half april weer te gaan voetballen, maar door een positieve test van de Belg Marouane Fellaini (Shandong Luneng) werd de start opnieuw voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De clubs zijn verdeeld in twee groepen van acht. Elke groep heeft één hotel toegewezen gekregen en speelt in dezelfde stad achter gesloten deuren. Volgens Chinese media mogen de spelers alleen hun hotel uit om te trainen en wedstrijden te spelen. Autoriteiten hebben tot nu toe weinig bekend gemaakt over de omstandigheden waaronder de betrokkenen moeten functioneren.

Heel moeilijk

"De spelers zijn enkele maanden volledig van de buitenwereld afgesloten", zegt de woordvoerder van de voetbalbond. "Dat is heel moeilijk. We hopen dat de faciliteiten in de hotels dusdanig worden aangepast, dat het allemaal te behappen blijft. Al die tijd vrouw en kinderen niet zien is niet fijn voor de voetballers. We moeten ze helpen daarmee op een juiste wijze om te gaan."

De Chinese basketballers zijn onder vergelijkbare omstandigheden inmiddels alweer enkele weken in competitie. Volgens officiële bronnen zijn bij meerdere tests geen spelers positief bevonden op het virus.