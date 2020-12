Van der Voort klaagt na WK-stunt over kou: 'Alsof de deur vannacht openstond'

Hoewel darter Vincent van der Voort maandag verrassend een van de outsiders voor de WK-titel (Nathan Aspinall) naar huis gooide, was de Nederlander na afloop vooral aan het klagen over de extreme kou in de hal. "Ik weet niet of ze vannacht de deur open hebben laten staan, maar het was echt heel koud."

"Elke keer als ik mijn pijlen even neerlegde en ze tien minuten later weer oppakte, waren ze alweer ijskoud", zegt Van der Voort. "Als het zo koud is, voel ik de grip op mijn pijlen niet. Ik voel ze dan wegglijden. Je gooit dan niet zoals je normaal doet."

'Pratende poppen'

In tegenstelling tot veel andere WK-deelnemers, laat Van der Voort duidelijk weten wat hij van de omstandigheden in het Londense Alexandra Palace vindt. "Heel veel jongens zeggen nooit wat, omdat ze bang zijn dat de PDC (organisator van dit WK, red.) boos wordt op ze en dat het ze bijvoorbeeld een Premier League-plek gaat kosten."

"Je hebt bij de PDC heel veel pratende poppen die alleen maar zeggen wat mensen willen horen. Daar hoor ik niet bij. Als ik het niks vind, vind ik het niks. Wat de consequenties dan ook ook zijn."

Hoewel Van der Voort kritisch is op de omstandigheden in de hal, denkt hij wel te begrijpen waar de lage temperatuur vandaan komt. "Het is voor de PDC ook allemaal nieuw natuurlijk. Normaal gesproken zit de hal helemaal vol en lopen er ook in de ingooiruimte de hele dag door mensen rond, waardoor het van nature al warmer is."