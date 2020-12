Titelkandidaat Price moet diep gaan, Anderson lacht om vertragende Suljovic

De hoge scores bleven bij 'The Iceman' in het begin een beetje uit, maar dat maakte hij goed met finishes. Onder andere de hoogste finish van 170 ging uit. Bij een 3-2 stand kreeg Price één wedstrijdpijl, maar juist toen miste hij en kwam de taaie Dolan weer langszij.

In de zevende en laatste set was er een vijfde en beslissende leg nodig om een winnaar te krijgen. Price mocht beginnen en had na een wisselvallige leg van beide kanten genoeg aan zijn tweede wedstrijdpijl. In de achtste finales wacht Mervyn King.

Anderson verslaat treuzelende Suljovic

Tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson kon eerder op de avond af en toe zijn lach niet inhouden tegen de vertragende Mensur Suljovic, die hij met 4-3 versloeg.

Het affiche Anderson-Suljovic wekt anno 2020 minder hoge verwachtingen op dan een paar jaar terug, toen beide spelers nog in de topvijf van de wereld stonden. Anderson is inmiddels gezakt naar plaats 13, Suljovic naar plaats 20.