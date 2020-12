Verrassingen met een lach en een traan: zo zijn de schaatstickets verdeeld

Kerstbomen in Thialf - ANP

Voor tribunes die slechts waren gevuld met kerstbomen zijn de schaatstickets verdeeld voor de internationale wedstrijden van dit seizoen. Drie dagen lang was het erop of eronder in Thialf, voor wie niet presteerde zit het seizoen erop. Wie zijn de winnaars en de verliezers van het kwalificatietoernooi? EK allround: geen Wüst en Kramer Het opvallendst aan de EK-selectie zijn de namen van hen die ontbreken. De EK allround op 16 en 17 januari zijn de eerste editie sinds 2004 waar Sven Kramer (10 EK-titels) en Ireen Wüst (vijf keer kampioen) niet aan de start staan. Beide schaatskampioenen kwamen simpelweg tekort. Het geeft Joy Beune en Marwin Talsma de kans te debuteren op een internationaal allroundtoernooi.

EK allround - NOS

In datzelfde weekend wordt in Heerenveen gestreden om de Europese titels sprint. De Nederlands kampioenen Hein Otterspeer en Jutta Leerdam waren al zeker van dat toernooi. Bij de mannen veroverde titelverdediger Kai Verbij overtuigend een ticket. Regerend wereldkampioen shorttrack Suzanne Schulting wist zich ook te plaatsen, maar of het toernooi voor haar te combineren is met de shorttrackkalender, is nog onduidelijk,

EK sprint - NOS

De schaatswereld blijft na de EK sprint en allround in Heerenveen voor twee wereldbekerwedstrijden (22-24 en 29-31 januari). Op donderdag 11 februari begint, een jaar voor de Olympische Spelen van Peking, het hoogtepunt van deze winter: de WK afstanden. Ook daar zal Schulting haar debuut maken, in de schaduw van Femke Kok en Leerdam werd ze derde op de 500 meter.

WK afstanden 500m - NOS

Schulting zien we ook terug op de 1.000 meter bij de WK afstanden, net als Leerdam en Jorien ter Mors. De olympische kampioene stelde teleur op de 1.500 meter, maar ze greep op de kilometer de laatste kans om haar seizoen te redden. Bij de mannen ontbreekt olympisch kampioen Kjeld Nuis, na een misser in de bocht was hij kansloos. Zijn teamgenoot Wesly Dijs mag wel, voor het eerst in zijn carrière, naar de WK afstanden.

1.000 meter - NOS

Dat er wel degelijk nog altijd rekening moet worden gehouden met Ireen Wüst bleek op de 1.500 meter. Achter Antoinette de Jong plaatste de regerend Europees- olympisch -en wereldkampioene zich eenvoudig voor de WK. Bij de mannen won Patrick Roest drie afstanden op het kwalificatietoernooi. Hij was op de 1.500 meter verrassend sneller dan de wereldkampioenen van 2019 (Krol) en die van 2020 (Nuis).

WK afstanden 1.500m - NOS

Vorig jaar glipten alle tickets Antoinette de Jong door de vingers, dit toernooi heeft ze zich herpakt. De Jong won de drie kilometer in een baanrecord. Op de vijf kilometer mist olympische kampioen Esmee Visser de WK. Carlijn Achtereekte, in olympisch Pyeongchang de beste op de drie kilometer, reed zich op die afstand wel in de WK-selectie.

WK afstanden, 3 en 5 km vrouwen - NOS

Bij de mannen is Patrick Roest de grote winnaar op de lange afstanden, op zowel de vijf als de tien kilometer reed hij een baanrecord. Op de langste afstand noteerde hij zelfs een Nederlands record dat nog geen twee seconden boven het wereldrecord ligt. De EK allround moet Sven Kramer missen, de vijf kilometer op de WK afstanden haalde de achtvoudig wereldkampioen op zijn favoriete afstand wel. Ook de ervaren Jorrit Bergsma rijdt de vijf kilometer, net als de tien kilometer. Nederlands kampioen tien kilometer Marwin Talsma ontbreekt op de wereldkampioenschappen.

WK 5 en 10 kilometer - NOS