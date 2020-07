Ook in Friesland demonstratieverbod voor landbouwvoertuigen

De Veiligheidsregio Fryslân verbiedt demonstraties met landbouwvoertuigen. Zo moet worden voorkomen dat demonstrerende boeren net als gisteren opstoppingen en gevaarlijke situaties veroorzaken.

"De demonstraties waren vooraf niet gemeld", schrijft de veiligheidsregio. "Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden."

Het verbod is om 11.00 uur ingegaan en geldt voor een week. "Doel hiervan is de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen", aldus de veiligheidsregio. Andere manieren van demonstreren zijn wel toegestaan.

De regio's Drenthe en Groningen stelden gisteren een soortgelijk verbod in. Die gelden ook tot volgende week maandag.

Veevoerbeleid

Protesterende boeren voeren al dagen op meerdere plekken in het land actie tegen het nieuwe veevoerbeleid van landbouwminister Schouten. Zij wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwit toe te staan in veevoer. De boeren willen zelf beslissen hoeveel eiwit een koe krijgt.

Ook in Friesland waren boeren op pad. In Drachten werd het distributiecentrum van Aldi geblokkeerd en in Sneek stonden boeren voor het distributiecentrum van Poiesz-supermarkten.