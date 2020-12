Dumoulin: 'Wilde niet dat zitvlakblessure nieuws ging beheersen tijdens Tour'

In de documentaire Code Geel, waarin Kees Jongkind een kijkje achter de schermen neemt bij wielerploeg Jumbo-Visma tijdens de Tour van 2020, werd duidelijk dat Tom Dumoulin last had van een blessure aan zijn zitvlak. Dat werd tijdens de Tour echter niet aan de buitenwereld verteld.

"Vorig jaar beheerste ik al de kranten en de media met blessureverhalen. Altijd als ik interviews gaf, ging het over mijn knieblessure en maar heel weinig over andere dingen. Daar werd ik doodmoe van", legt Dumoulin uit.

"Afgelopen Tour had ik dus weer een blessure en ik had er geen zin in dat dat weer het nieuws ging beheersen. En we waren als ploeg ook met heel andere dingen bezig, we waren bezig met het winnen van de Tour en niet met mijn zitvlakblessure."

"Ik had geen zin om elke dag vragen over de ontsteking te beantwoorden. Dat leidt alleen maar af."

'Niet geweldig leuk'

In Code Geel kwam de blessure van Dumoulin daarentegen wel uitgebreid aan bod. De 30-jarige renner van Jumbo-Visma vond het dan ook niet heel fijn om de documentaire te bekijken.

"De eerste helft van de Tour was gewoon niet leuk voor mij persoonlijk en dat zie je in de documentaire terugkomen. Dus ik vond het niet geweldig leuk om terug te zien."

Bekijk hier de documentaire Code Geel: