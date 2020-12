Britse toeristen ontvluchten verplichte quarantaine in Zwitsers skioord

Britse toeristen zijn sinds zaterdag massaal hun hotels in het populaire Zwitserse skioord Verbier ontvlucht omdat ze in isolatie moesten. Ze vertrokken nadat de Zwitserse autoriteiten extra maatregelen hadden genomen in verband met de Engelse variant van het coronavirus.

De lokale autoriteiten zeggen tegen de BBC dat voor Kerst 420 Britse toeristen in Verbier op vakantie waren en dat nu nog maar de helft over is in de hotels. De Britten waren tot voor kort welkom in Zwitserland, tot de nieuwe, waarschijnlijk extra besmettelijke, variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk de kop op stak.

Op 20 december legde Zwitserland de vluchten vanuit het VK om die reden stil. Reizigers die na 14 december vanuit het VK naar Zwitserland waren gekomen, moesten tien dagen in isolatie in hun accommodatie. Een aantal gaf daar geen gehoor aan.

Maaltijden onaangeroerd

Hoteluitbaters uit Verbier trokken aan de bel omdat ze maaltijden die voor de deur waren gezet voor gasten onaangeroerd aantroffen. Andere uitbaters kregen telefoontjes van gasten die inmiddels naar Frankrijk waren vertrokken en hun geld van de resterende nachten terug wilden. In Frankrijk zijn de skigebieden weliswaar dicht, maar hoeven toeristen uit het VK niet in een hotel te blijven.

Een woordvoerder van de gemeente Bagnes, waar Verbier onder valt, zegt tegen Zwitserse media wel begrip te hebben voor de situatie: "Gezinnen met kinderen zaten plotseling vast op 20 vierkante meter, dat is niet uit te houden."

Verbier is een populair oord onder Britse wintersportliefhebbers. Eerder kreeg Zwitserland van buurlanden kritiek te verduren omdat het had besloten de skigebieden ondanks de pandemie toch open te stellen.