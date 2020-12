Begraafplaats in Frankrijk beklad met tientallen hakenkruizen

De zerken zijn volgens de burgemeester afgelopen nacht besmeurd. Het gaat om 67 stenen op het hoofdgedeelte van het kerkhof. Het Joodse gedeelte ernaast is gespaard gebleven, schrijven Franse media.

Tientallen graven van een begraafplaats in de Franse stad Fontainebleau bij Parijs zijn beklad met hakenkruizen. Burgemeester Frédéric Valletoux is verontwaardigd en walgt van de actie.

Sommige swastika's zijn op de stenen zelf en sommige op de achterkant van de graven geklad, schrijft de Franse nieuwssite France Bleu.

Er is niemand opgepakt voor de bekladding. Dat de hakenkruizen in meerdere kleuren zijn aangebracht, duidt op meerdere daders, schrijven Franse media. De politie onderzoekt camerabeelden die zijn gemaakt in de buurt van het kerkhof.

Burgemeester Valletoux dient een aanklacht in vanwege de "verachtelijke en walgelijke daden". Volgens hem is de plek nooit eerder het doelwit geweest van een dergelijke actie.