FC Utrecht hakt knoop door: Hake blijft hoofdtrainer

Na de laatste wedstrijd van het jaar, gisteren tegen AZ , zei de interim-trainer ook bij de hervatting van het seizoen op 9 januari graag als hoofdtrainer langs de kant te willen staan. "Daar ga ik wel vanuit, ja. Maar daar ga ik niet alleen over", aldus Hake.

Hake begon zijn loopbaan als hoofdtrainer in 2010 bij FC Emmen. Na twee jaar vertrok Hake naar PEC Zwolle, waar hij als assistent van Ron Jans met Zwolle in 2013/2014 de KNVB-beker won en in 2014 de Johan Cruijff Schaal.

Na avonturen bij FC Twente en SC Cambuur haalde Utrecht Hake in de zomer van 2019 voor drie jaar naar de Domstad, waar hij werd aangesteld als hoofdtrainer van Jong FC Utrecht. Op 6 november dit jaar nam hij als interim het stokje over van Van den Brom.

FC Utrecht won onder het bewind van Hake in de eredivisie pas één keer, speelde vijf keer gelijk en verloor twee keer. De ploeg is terug te vinden op de tiende plaats van de ranglijst en werd in de KNVB-beker uitgeschakeld door Ajax (5-4).