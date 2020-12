Krol en Verbij onwijs snel op 1.000 meter, foutje kost Nuis WK afstanden

Thomas Krol, Kai Verbij en Wesly Dijs hebben op de 1.000 meter een startbewijs veroverd voor de WK afstanden. Bij het kwalificatietoernooi voor de internationale wedstrijden was Krol met 1.07,36 veruit de snelste op het ijs in Thialf.

Grote verrassing was de derde tijd (persoonlijk record in 1.08,23) van Dijs, die daarmee het laatste ticket voor de WK afstanden veiligstelde.

Namens Nederland mogen per afstand vijf schaatsers deelnemen aan de wereldbekerwedstrijden. Voor de WK afstanden heeft Nederland drie startplekken per afstand, behalve op de langste afstanden (twee tickets voor de 5.000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen)).

Wat staat er op het spel? In Heerenveen wordt gestreden om startbewijzen voor de internationale schaatswedstrijden in 2021. Het gaat om tickets voor de gecombineerde EK allround en EK sprint (16 en 17 januari), twee wereldbekerwedstrijden (22-24 januari en 29-31 januari) en de WK afstanden (11-14 februari), die ook allemaal op het ijs in Thialf worden gereden.

Voor Kjeld Nuis eindigde het kwalificatietoernooi in een grote deceptie. In de eerste bocht van de 1.000 meter vertrapte hij zich, vloog daardoor door de blokjes en zag zijn kans op de WK afstanden en de EK sprint in rook opgaan.

"Je mag best medelijden met me hebben", vertelde Nuis na afloop. "Ik maak gewoon een ontzettende misser en dat is heel jammer. De WK schoot meteen door mijn hoofd. Het is echt doodzonde, want ik was lekker op weg. Dit doet echt ontzettend pijn."