Opgeleefde El Ghazi scoort weer voor Villa; Crystal Palace en Leicester gelijk

Aston Villa heeft een aanval van Chelsea af weten te slaan. Aston Villa (vijfde op de ranglijst) had net als Chelsea (zesde) 26 punten, maar een beter doelsaldo en na maandagavond is dat nog steeds zo. Op Stamford Bridge bleven de ploegen in evenwicht: 1-1.

Met het gelijkspel blijft Aston Villa ongeslagen in december en mag dat voor een groot deel danken aan de opgeleefde Anwar El Ghazi. De oud-speler van Ajax tekende tegen Chelsea voor zijn vijfde treffer binnen evenzoveel duels. Hij bracht zijn ploeg op gelijke hoogte door een voorzet van ploeggenoot Matty Cash binnen te tikken. Daarvoor had Olivier Giroud voor Chelsea gescoord.

De opmars van El Ghazi is opmerkelijk. Met de treffer tegen Chelsea verbeterde de tweevoudig international zijn totaal van vorig seizoen (vier). Dat terwijl de 25-jarige aanvaller maandagavond pas voor de vierde keer in de basis stond. Villa haalde in december elf punten uit vijf duels, met een doelsaldo van 8-1.