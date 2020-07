Regering Curaçao boos over voorwaarden Den Haag voor coronahulp

De regering van Curaçao legt zich niet neer bij de voorwaarden die Nederland stelt aan nieuwe coronaleningen. Die zouden indruisen tegen afspraken over de staatkundige relatie, vastgelegd in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties bracht de regeringen van deze landen het afgelopen weekend op de hoogte van de voorwaarden die Den Haag stelt aan een nieuw steunpakket. Een van de voorwaarden is de oprichting van een onafhankelijk instituut dat op de verdeling van het geld toeziet. Volgens het Antilliaans Dagblad wordt dit instituut bemenst door "drie Europees-Nederlandse experts".

De regering van Curaçao is daar boos over. Volgens het kabinet van premier Rhuggenaath wordt de democratie aangetast en past dit niet bij de manier waarop de landen in het koninkrijk met elkaar omgaan. De gevolmachtigde ministers van Aruba en Sint-Maarten lieten vrijdag na de Rijksministerraad weten dat ook hun regeringen ongelukkig zijn met de voorwaarden die Nederland stelt.

Minstens 350 miljoen euro steun

De drie landen moeten aanstaande vrijdag in de Rijksministerraad laten weten of ze instemmen met de voorwaarden, waar ook een sanering van het ambtenarenapparaat en een hervorming van het pensioenstelsel onder vallen.

Als een EU-land als Italië of als landen binnen het koninkrijk in een crisis om hulp vragen, moet je daartoe bereid zijn, zei premier Rutte vrijdag na de Rijksministerraad. "Maar dan zeg ik wel, doe nou alles om het een volgende keer zelf te kunnen oplossen." Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zeggen dat ze daar al mee bezig zijn, maar volgens Rutte gaat dat te langzaam.

Voor steun aan de landen is al 350 miljoen euro uitgetrokken. Daar kan een bedrag tot 1 miljard euro bijkomen, zei staatssecretaris Knops vrijdag. Hij benadrukte dat de financiële situatie van de landen al langer slecht is. Volgens hem is dit het moment om de "weerbaarheid" van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten te vergroten en kan dat niet worden uitgesteld.