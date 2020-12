Onbekenden saboteren nieuwe mountainbikeroutes in bossen bij Nijmegen

De organisatie die de paden aanlegde, Mountainbike Routenetwerk Rijk van Nijmegen, heeft aangifte gedaan bij de politie. Op zeven plekken is de route gesaboteerd. Wie erachter zit, is niet bekend.

Nieuwe mountainbikeroutes in de omgeving van Nijmegen zijn het mikpunt van vandalisme. Op de paden zijn de afgelopen dagen planken met schroeven gevonden. Eerder werden al takken over de weg gelegd, geulen gegraven en bordjes vernield of weggehaald.

De schade bleef beperkt tot een lekke band. De mountainbikeclub zegt dat het slechter had kunnen aflopen voor mountainbikers op de drukbezochte paden, waar ook veel kinderen fietsen. De aanleggers van de paden roepen op tot alertheid, schrijft Omroep Gelderland.

Ergernis in de bossen

Over de mountainbikeroutes in de omgeving van Nijmegen is veel commotie ontstaan. De 65 kilometer nieuw aangelegde paden trekken liefhebbers uit heel Nederland en daarbuiten aan. Daardoor wordt het nog drukker in de bossen, die sinds de coronacrisis al door veel meer wandelaars worden bezocht.

Dat leidt tot ergernissen tussen wandelaars, ruiters en mountainbikers. Critici stellen bovendien dat de routes een ramp zijn voor de dieren die er leven. De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wil dat alle nieuwe paden verwijderd worden en dreigt met een gang naar de Raad van State als de provincie niet optreedt. Maar volgens de gemeenten Berg en Dal - waar verreweg de meeste kilometers liggen - en Nijmegen is voldaan aan alle regels die voor de aanleg gelden.

De mountainbikers voelen zich belaagd en onvriendelijk bejegend. Een petitie voor behoud van de nieuwe paden in het Rijk van Nijmegen is meer dan 17.000 keer ondertekend.