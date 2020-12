Vertrouwen in koning fors gedaald

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander is dit jaar flink gedaald. In april van dit jaar had nog 76 procent van alle Nederlanders tamelijk veel of veel vertrouwen in de koning, in december is dat nog maar 47 procent.

Nederlanders zijn ook minder tevreden over het functioneren van de koning. In april was 67 procent (heel) tevreden met het functioneren van Willem-Alexander, nu is dat nog 51 procent.

Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur. Uit de afgenomen vragenlijsten blijkt dat het aandeel burgers dat (zeer) ontevreden is over het functioneren van de koning ook omhoog is gegaan. Dat was eerst slechts 3 procent, nu is dat 14 procent.

Kritiek op keuzes koning

Er was dit jaar op een aantal momenten forse kritiek op het handelen van de koning. Er ontstond ophef toen het koningspaar tijdens een vakantie in Griekenland in augustus op de foto ging met een restauranthouder, zonder 1,5 meter afstand in acht te nemen